Os bebés do Reino Unido, Itália, Holanda e Canadá são os que mais choram no mundo inteiro, de acordo com um novo estudo divulgado nesta segunda-feira, conduzido por investigadores da conceituada Universidade de Warwick, em Inglaterra.

Pela primeira vez, foi criada uma tabela de choro a nível mundial para os primeiros três meses de vida de um bebé.

Em média, os bebés choram duas horas por dia nas primeiras duas semanas, atingem um pico de duas horas e 15 minutos às seis semanas, e às 12 o choro cai para uma hora e dez minutos.

No entanto, há crianças que chegam a chorar mais de cinco horas e outras que não ultrapassam os 30 minutos.

Melhor sorte têm os pais dos bebés nascidos na Dinamarca, Alemanha e Japão, que pouco lidam com o choro e agitação dos filhos.

É nos primeiros três meses que os bebés sofrem da palava mais ouvida pelos pais naquele período: cólicas. E é pelo critério de Wessel, criado na década de 50, também conhecido como a “regra dos 3”, que se medem: duram cerca de três horas, ocorrem três dias por semana e desaparecem aos três meses.

De acordo com o professor do Departamento de Psicologia daquela universidade, o psicólogo Dieter Wolke, que liderou a investigação, o cálculo das horas de choro teve por base a análise de milhares de dados científicos do mundo inteiro, envolvendo cerca de 8700 bebés.