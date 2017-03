Um pastor cristão, Emmanuel Momoh, descobriu um dos maiores diamantes do mundo em Kono, na Serra Leoa. Especialistas avaliaram a pedra em 709 quilates.

A descoberta do pastor está entre os 20 maiores diamantes alguma vez encontrados e é o maior encontrado na Serra Leoa desde 1972. De acordo com a BBC, a Serra Leoa atrai muitos mineiros artesanais, precisamente por ser rica em diamantes.

Há 45 anos, foi retirado do solo, por mineiros artesanais, a “Estrela da Serra Leoa” (Star of Sierra Leone), um dos diamantes mais conhecidos do mundo, avaliado em 969 quilates.

O valor do diamante encontrado agora pelo pastor ainda não é conhecido, mas existem dúvidas se a comunidade onde foi encontrado terá benefícios pela descoberta.

Não é a qualidade, mas sim o tamanho, que determina o valor de um diamante", disse à BBC o analista de diamantes, Mathew Nyaungwa.

Antes de ser levado para o banco central em Freetown, capital do país, onde está agora fechado, o diamante foi visto primeiramente pelo presidente Ernest Bai Koroma na última quarta-feira.

Obrigado ao chefe (local) e a estas pessoas por não fazerem contrabando do diamante para fora do país”, uma declaração da presidência. .

A Serra Leoa é uma das maiores fontes mundiais de diamantes, tendo sido uma das razões que alimentou a guerra civil do país, numa altura em que o interesse era trocar os diamantes por armas.