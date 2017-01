Uma estátua de Buda com 600 anos foi descoberta num reservatório na China, depois dos níveis da água terem baixado, durante obras de renovação.

A estátua foi encontrada no leste do país, na província de Jiangxi, quando o nível das águas baixou mais de dez metros durante as obras numa das secções do reservatório.

A construção do reservatório, em 1960, fez com que os níveis da água subissem e escondessem a estátua, com cerca de 3,8 metros. Um morador local viu pela primeira vez a cabeça do Buda em dezembro de 2016, quando o nível da água caiu durante as obras num portão hidroelétrico, informou a agência oficial chinesa de notícias Xinhua.

De acordo com os arqueólogos, a estátua poderá datar da Dinastia Ming (1368-1644), ou até mesmo da anterior, a Dinastia Yuan.

"Um estudo preliminar da estátua sugere que foi provavelmente construída durante a Dinastia Ming", afirmou Xu Changqing, diretor do Instituto de Investigação Arqueológica da província de Jiangxi, em entrevista telefónica à CNN.

Os especialistas acreditam que a estátua é a "ponta do icebergue" de um tesouro arqueológico. Os arqueólogos descobriram que, debaixo de água, há também a base de uma entrada de um templo. Registos locais sugerem que o reservatório foi construído sobre as ruínas de uma cidade antiga de nome Xiaoshi.

Os arqueólogos dizem que a água poderá ter ajudado a preservar a estátua.

Se a estátua não estivesse preservada na água, poderia ter sofrido os danos causados pelo clima, pela oxidação e outros riscos", explicou ainda Xu Changqing.

A China é conhecida pelo número impressionante de estátuas de Buda, muitas delas construídas em penhascos e em cavernas. Muitas relíquias arqueológicas foram destruídas durante a Revolução Cultural na China, na década de 1960.

De acordo com Guan Zhiyong, um funcionário local citado pela CNN, a estátua agora encontrada terá sido construída pelos povos antigos como um protetor espiritual, para acalmar as correntes rápidas onde dois rios confluem.