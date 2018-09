O furacão Florence, que continua a aproximar-se da costa leste dos Estados Unidos, onde deverá chegar na próxima quinta-feira, obrigou já à retirada forçada de um milhão de pessoas da região costeira da Carolina do Sul.

Não queremos colocar em risco uma única vida na Carolina do Sul com este furacão", disse o governador do estado, Henry McMaster, esta segunda-feira, numa conferência de imprensa.

Já as autoridades da Carolina do Norte emitiram na segunda-feira as primeiras ordens de evacuação para moradores e turistas das ilhas da barreira dos Outer Banks, o que equivale ao deslocamento de cerca de 250 mil pessoas.

Três estados norte-americanos, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Virgínia, já declararam o estado de emergência para se prepararem para o impacto do Florence.

Donald Trump, que foi criticado pela lenta resposta federal, aquando do furacão Maria que assolou Porto Rico, já usou a sua conta na rede Twitter para alertar os concidadãos dos estados que deverão ser afetados pelo furacão Florence.

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast - the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

O exército norte-americano já mobilizou 750 militares para Raleigh, na Carolina do Norte, para atuar junto das equipas da autoridades estaduais. A Marinha, entretanto, vai deslocar os seus navios para o mar alto, afim de evitar danos.

Categoria 4

As autoridades meteorológicas norte-americanas indicaram ao final do dia que o furacão Florence já tingiu a categoria 4, numa escala de 5, continuando a aumentar de tamanho e força.

As últimas informação do Centro de Furacões dos Estados Unidos (NHC) dão conta que o Florence estava a 1880 quilómetros este-sudeste do Cabo Fear, na Carolina do Norte, gerando ventos de 220 quilómetros por hora.

Entretanto, o Centro Nacional, com sede em Miami, adiantou no domingo que um outro furacão, o Isaac, está a cerca de 1.305 quilómetros a leste das ilhas das Pequenas Antilhas, com ventos de 120 km/h e deve acelerar nas próximas horas.

O Centro Nacional de Furacões diz que o Isaac, que deverá deslocar-se através das Pequenas Antilhas para o leste do mar das Caraíbas quarta-feira à noite ou quinta-feira, tornou-se o quinto furacão da temporada atlântica de 2018.