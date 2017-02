Trump o nomeou e Trump pediu a sua demissão. Agora, uma semana depois, o presidente norte-americano encontrou finalmente um substituto para Michael Flynn no cargo de Conselheiro Nacional de Segurança: o escolhido é o general Herbert Raymond McMaster, de 54 anos, com campanhas nas guerras do Iraque e Afeganistão.

Entre a saída de Michael Flynn e a escolha de HR McMaster passou-se uma semana, na qual o novo presidente norte-americano teve de encaixar a recusa do vice-almirante Robert Harward para ocupar o cargo, alegando motivos familiares, pouco convincentes para os observadores mais próximos.

Esta segunda-feira, numa estadia no resort Mar-a-Lago, no Estado da Florida, Trump anunciou a escolha do general HR McMaster para Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos.

HR McMaster sucede assim a Michael Flynn, um apoiante de Trump desde a primeira hora, que se demitiu após terem sido divulgadas informações de que teria enganado o vice-presidente, Mike Pence, e outros funcionários da Casa Branca sobre contatos mantidos com responsáveis russos.