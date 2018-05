Um comentário racista no Twitter custou a sitcom a Roseanne Barr, programa que tinha voltado este ano ao grande ecrã após 21 anos de interregno.

Roseanne Barr, que é assumidamente apoiante de Donald Trump, referiu-se a Valerie Jarrett, antiga assessora de Barack Obama, como aquilo que aconteceria se “a Irmandade Muçulmana e o Planeta dos Macacos tivessem um bebé”, frase que levou ao fim do programa.

Rapidamente milhates de pessoas se insurgiram contra a humorista, que se defendeu dizendo que era só uma piada, que não era racista até porque o “Islão não é uma raça” e inclui “todas as raças de pessoas”.

Esforço que foi em vão e acabou com um novo pedido de desculpas a Valerie Jarrett e a todos os que se sentiram ofendidos.

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.

— Roseanne Barr (@therealroseanne) 29 de maio de 2018