Um avião comercial que fazia a ligação entre Nova Iorque e a cidade de Dallas, no Texas, foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de Filadélfia, no estado da Pensilvânia. O acidente ocorreu às 11:00 horas locais desta terça-feira, 16:00 em Lisboa.

A cadeia de televisão NBC10, citada pelo jornal online Philadelphia Patch, adianta que, com o incêndio e rebentamento do motor esquerdo do Boeing 737-700, um estilhaço partiu uma janela, despressurizando o interior do aparelho e sugando parcialmente uma passageira.

A ocupante terá sido encaminhada para um hospital da cidade, segundo informação da televisão CBS Philadelphia.

Através das redes sociais, vários passageiros filmaram e registaram o momento em que o interior do aparelho se despressurizou e começou a aterragem de emergência.

Mais explicações aguardam-se

A companhia Southwest Airlines informou em comunicado que havia 143 passageiros e cinco tripulantes a bordo.

Estamos a recolher mais informações. A segurança é sempre a principal prioridade na Southwest Airlines e estamos trabalhando diligentemente para apoiar nossos clientes e tripulações neste momento", refere o comunicado da companhia aérea.

Já o aeroporto informou apenas que os voos continuam a chegar e a partir, mas deverá haver atrasos.

.@SouthwestAir flight #1380 update: Flight from LGA to Dallas Love Field landed safely at PHL and passengers are being brought into the terminal. Flights are departing and arriving but passengers should expect delays. Check flight status with your airline. — PHLAirport (@PHLAirport) 17 de abril de 2018

De acordo com vários os meios de comunicação, os passageiros saíram para a pista após a aterragem, sendo que alguns dos ocupantes não deixaram de agradecer à tripulação a manobra arriscada.

@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj — Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) 17 de abril de 2018

Através das rede sociais, passageiros têm vindo a partilhar imagens do avião, nas quais se veem os estragos num motor, coberto com bocados de espuma usada pelos bombeiros no solo.