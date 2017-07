Uma mulher foi detida pelas autoridades de Loganville, no estado norte-americano da Geórgia, esta quinta-feira, por suspeitas de ter assassinado os quatro filhos e o marido.

Em declarações à imprensa local, a agente da polícia Michele Pihera disse que as autoridades foram chamadas ao local por volta das 4:47 e encontraram a mulher dentro de casa. A suspeita foi “imediatamente detida" e levada para interrogatório.

O local foi vedado e os primeiros indícios indicam que os crimes foram praticados com recurso a uma faca. Uma outra criança que estava dentro da habitação foi transportada para o hospital com ferimentos graves.

De acordo com as autoridades, as quatro crianças assassinadas tinham todas menos de dez anos e o homem cerca de 30 anos.

Homicide update: All children were under age 10, adult male was in his mid 30s. Female suspect and male victim were parents to all children pic.twitter.com/ZHV0s7Wdpv