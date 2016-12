Jacob Mattheww Allemon, motorista da Uber, de 23 anos, esfaqueou um passageiro várias vezes, depois de ter considerado que este tinha desrespeitado a sua viatura.

O incidente ocorreu no Michigan, nos Estados Unidos, no fim de semana, quando um homem de 49 anos decidiu chamar um Uber para o transportar, juntamente com a sua esposa, depois de terem saído de uma festa.

Allemon aceitou o serviço e dirigiu-se ao local onde estava o casal. Segundo as autoridades, o passageiro bateu no veículo como sinal de que iria entrar, porém, o gesto foi interpretado pelo motorista como desrespeito.

A atitude gerou uma confusão entre os dois e o motorista acabou por esfaquear o passageiro.

O motorista estava “completamente cheio de sangue, desde da cabeça aos pés”, descreveu a polícia ao The Washington Post.

A vítima sofreu ferimentos em várias partes do corpo, como o peito, as costas e o rosto.

Allemon foi levado sob custódia e acusado de agressão, com a intenção de causar danos corporais graves ao passageiro, de acordo com a polícia local.

A versão contada por Allemond à polícia é contraditória à do casal. O motorista afirmou á polícia que “o homem bateu bruscamente" no seu carro duas vezes, sendo que este pediu-lhe para "não faltar ao respeito".

O seu pedido não foi atendido e o homem disse-lhe para continuar a conduzir. Allemon reconhece que deveria ter parado a viagem ali, mas não o fez e continuou a levá-los até casa.

Segundo o mesmo meio de comunicação, Allemon tem a fiança fixada em 250.000 dólares (239.310 euros) e foi afastado das suas funções como motorista da Uber.