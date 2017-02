Uma jovem de 21 anos conseguiu salvar a filha recém-nascida de um incêndio, mas acabou por morrer dentro da casa em chamas. O incidente ocorreu na sexta-feira, no Illinois, Estados Unidos, e comoveu a comunidade local.

A casa onde vivia a jovem Shelby Carter e a filha, bem como a mãe e o noivo da vítima, começou a arder com as duas no interior.

Segundo conta a CNN, o chefe dos Bombeiros Voluntários do Departamento de Wyoming, Ed Foglesonger, informou que a mãe terá colocado a recém-nascida dentro de uma cadeirinha de bebé para o carro, partido a janela do segundo andar da casa e atirado a cadeira. Esta decisão acabou por salvar a bebé Keana Davis, mas Carter não sobreviveu ao incêndio.

Uma chamada feita para o número de urgências americano, 911, registou a voz de uma jovem que se dizia presa numa casa a arder e com dificuldades em respirar. Mas o bebé não foi mencionado no telefonema.

A mãe foi encontrada no segundo andar pelos bombeiros e, segundo a CNN, a autópsia revelou que Shelby morreu devido à inalação do fumo. As autoridades questionam-se ainda sobre a razão pela qual “ela não saiu a seguir à bebé”.

Segundo Steve Sloan, xerife do condado de Stark, “a casa foi consumida pelas chamas”. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.

[Carter] foi uma heroína quando colocou a sua bebé na cadeirinha de carro e a deixou cair no chão”, acrescentou.

Quando os bombeiros chegaram, ainda antes de se depararem com Shelby, tiveram que remover um monte de tapetes que impediam o único acesso ao segundo andar e, através de umas escadas, acabaram por entrar pela janela. Foi nesse momento que se aperceberam da bebé, dentro da cadeira.

Não há palavras que consigam expressar o que verdadeiramente sentimos”, escreveu um porta-voz dos bombeiros na página de Facebook.

A divulgação de formas para ajudar e angariar fundos que ajudem a família de Carter tem sido bem sucedida e muitos são os que se emocionam com a história.

O noivo da vítima revelou que a bebé, apesar de ter sofrido uma pequena queimadura, está bem e ao cuidado de familiares.