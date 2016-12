Três jovens do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, foram resgatados na passada terça-feira, enquanto navegavam perto do arquipélago de Florida Keys. Os três amigos perderam o controlo do barco, que acabou por se virar ao contrário.

Apesar de todas as adversidades, os jovens conseguiram pedir ajuda e esperar por ajuda da forma que demonstra a imagem.

Os rapazes de 18 anos, Brent Shishido e Zack Sowder, assim como Jacbob Sowder, de 16 anos, foram encontrados empoleirados sobre o casco de um barco virado ao contrário e sem colete salva-vidas, segundo avançou a porta-voz do departamento do Condado de Monroe, Becky Herrin.

Felizmente, enquanto se encontravam à deriva, os jovens souberam dar as informações necessárias quanto à sua localização e tinham rede no telemóvel, o que permitiu pedir ajuda.

A porta-voz acrescentou que os responsáveis pelo resgate “passaram algum tempo à procura dos jovens e carregaram-nos no barco patrulha até chegarem à praia, em segurança".

Segundo a chamada de emergência para o 911 (contacto americano), obtida pela ABC News, os jovens avistaram embarcações na zona, mas os gritos por “socorro” não foram suficientes.

A ajuda chegou com James Hagar, que estava a terminar o seu turno de patrulha marítima quando ouviu, às 15:15 (hora local), as comunicações policiais que informavam sobre o incidente. O oficial voltou de imediato ao mar e resgatou os jovens, que se encontravam a duas milhas da costa, ou seja, a aproximadamente 3,22 km.