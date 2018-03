Três prédios foram destruídos pelas chamas em Newark, Nova Jérsia.

Os bombeiros responderam a três chamadas de urgência, logo pela manhã (nos Estados Unidos), e de imediato começaram a luta contra as chamas, que muito rapidamente consumiram grande parte dos três edifícios.

Apesar da grande dimensão do incêndio, não houve vítimas.

"Ninguém ficou ferido", disse Anthony Ambrose, diretor de Segurança Pública de Newark, citado por órgãos de comunicação social locais.

From @wcbs880 #Chopper880: Firefighters battle a 3-alarm blaze in three buildings in #Newark #NJ; 03.27.18 pic.twitter.com/zfd9tgHKk0

— Tom Kaminski (@TomKaminskiWCBS) 27 de março de 2018