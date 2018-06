Um homem entrou armado no jornal The Capital Gazette, em Annapolis, no estado de Maryland, e matou várias pessoas. Há também registo de, pelo menos, uma pessoa assistida no hospital universitário de Maryland.

O suspeito já foi detido, confirmou Ron Bateman, Xerife do condado de Anne Arundel, que revelou também que se registaram "várias mortes", sem precisar o número de vítimas.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ — ATF HQ (@ATFHQ) 28 de junho de 2018

O edifício está agora a ser evacuado.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. — Anne Arundel Police (@AACOPD) 28 de junho de 2018

A imprensa local avança que há pelo menos quatro mortos.

#AHORA: Tiroteo en la redacción de un periódico en Annapolis, en el estado de Maryland, Estados Unidos. Hay víctimas fatales. Ampliaremos. pic.twitter.com/0h4qisKOM5 — C5N (@C5N) 28 de junho de 2018

Um estagiário do jornal, Anthony Messenger, deu o alerta no Twitter.

Active shooter 888 Bestgate please help us — Anthony Messenger (@amesscapgaz) 28 de junho de 2018

Depois, também o jornalista Phill Davis foi usando o Twitter para ir dando conta do que estava a viver.

Um atirador disparou através da porta de vidro da redação e abriu fogo contra muitos funcionários. Não posso dizer muito mais e não posso dizer que há mortos, mas a situação é má", escreveu Phil Davis.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Mais tarde, o mesmo jornalista continuava a dar mostras do pânico que vivia, escondido debaixo da secretária.

Não há nada mais aterrador do que ouvir várias pessoas alvejadas quando se está debaixo da secretária e ouvir o atirador a recarregar a arma", escreveu.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Phil Davis culminaria o seu relato, afirmando estar à espera "para prestar declarações à polícia", afiançando "estar a salvo e já fora da redação".