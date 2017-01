O programa holandês humurístico "Zondag met Lubach" resolveu criar um vídeo, onde brinca com a expressão "America First" ("América primeiro") utilizada por Donald Trump no discurso que fez na cerimónia de posse com 45º presidente dos Estados Unidos. O vídeo tornou-se viral na Internet.

"De hoje em diante será só América primeiro, América primeiro" disse o novo Presidente dos Estados Unidos durante a sua intervenção.

Sem perder tempo, o programa de humor, aproveitou a deixa e fez um vídeo a apresentar o país e a pedir a Trump para não se esquecer deste. Com um discurso "idêntico" ao de Trump, o vídeo mostra a Holanda como sendo o melhor país da Europa.

Caro Sr. Presidente, bem-vindo a este vídeo de introdução da Holanda. Vai ser um grande vídeo. Vai ser absolutamente fantástico" começa por dizer o locutor do vídeo.

Durante todo o vídeo, os restantes países da Europa são completamente ridicularizados e considerados inferiores. A ideia é "imitar" os discursos de Trump.

O holandês é a melhor língua da Europa. Temos as melhores palavras, todas as outras línguas falharam. Dinamarquês... foi o desastre total e o alemão nem sequer é uma língua real. É falsa. É uma língua falsa" continua.

Nem o México escapou às críticas. Numa altura em que Trump deu ordens para a construção do muro a dividir os dois países, os holandeses não esqueceram o assunto.

Construímos um oceano inteiro entre nós e o México, ok? Ninguém constrói oceanos como nós. Este oceano é tão grande que se pode ver da Lua. E fizemos os mexicanos pagá-lo. É verdade" diz o locutor.

Entre tantas outras expressões que podem ser vistas no vídeo humorístico, a "provocar" Donald Trump, o locutor do vídeo guarda uma especial para o fim.