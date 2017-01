As tomadas de posse costumam ser momentos de grande esperança e mobilização nos Estados Unidos.

Mas não é isso que se passa na América, a duas semanas do 45.º Presidente entrar na Casa Branca.

Donald Trump parte com uma escassez de entusiasmo popular raramente vista na história presidencial americana.

Sondagem recente do Gallup confirma-o: apenas 46% dos americanos coloca grandes expetativas no mandato que Trump iniciará no próximo dia 20.

Para uma contextualização, convém referir que os três antecessores de Trump na Casa Branca (Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama) tomaram posse com pelo menos 70% de perspetivas favoráveis dos americanos (Obama arrancou com quase 80% há oito anos).

A desconfiança em relação ao que poderá acontecer pode ser sinal dos tempos incertos que vivemos. Mas terá, também, muito a ver com as características do presidente eleito e as condições com que acabou por derrotar, de forma inesperada, Hillary Clinton.

A noção de «maioria presidencial» não se pode, para já pelo menos, aplicar a Donald Trump. Foi eleito com apenas 46% dos votos expressos (menos 2,3% que a adversária e, curiosamente, valor idêntico aos americanos que têm boas expetativas em relação ao seu mandato).

A dificuldade que Trump está a ter para contar com nomes fortes do espetáculo na sua tomada de posse é outro sinal revelador.

Um ‘inauguration day’ é, tradicionalmente, um momento muito especial em Washington DC, ao qual todos costumar querer associar-se. Mas não está a ser o caso, desta vez.

Até nisso, esta eleição de Donald Trump tem um caráter estranho e um pouco bizarro, até.

E os democratas?

Uma das grandes incógnitas da política americana dos próximos anos é saber quem vai liderar a oposição democrata – e quem pode perfilar-se para desafiar a reeleição de Donald Trump em 2020.

O terramoto Trump antecipou o fim da dinastia Clinton no Partido Democrático. A limitação de dois mandatos implicou o fim do consulado de Barack Obama na Casa Branca.

E agora?

Se olharmos para o que os eleitores, neste momento, esperam, percebemos que os democratas ainda não se conseguiram refazer do choque.

Nas perspetivas para 2020, os nomes que aparecem como mais referidos para nomeado presidencial democrata são relativos ao ciclo político que está a terminar: Michelle Obama, Joe Biden, Hillary Clinton, Martin O’Malley, Deval Patrick.

Mesmo Bernie Sanders e Elizabeth Warren, sendo representantes de uma esquerda mais progressista e menos comprometida com o sistema do que os Clinton ou os Obama, terão contras que os impedem, realisticamente, de serem as soluções democratas para 2020: Bernie terá, nessa altura, quase 80 anos.

A escolha para novo líder da minoria democrata no Senado também sinaliza o momento de impasse que vivem os democratas. Chuck Schumer é uma figura bem conhecida no Capitólio, mas o senador sénior de Nova Iorque está longe de corporizar uma mudança geracional para os democratas. E simboliza, em muitos aspetos, o ‘business as usual’ que boa parte do eleitorado democrata quis penalizar nas eleições de 8 de novembro.

O mesmo se pode dizer da reeleição de Nancy Pelosi para a liderança da bancada democrata da Câmara dos Representantes.

Apesar da maior derrota em várias décadas dos democratas para a câmara baixa do Congresso, Pelosi conseguiu fazer valer a sua influência interna e resistiu à ameaça de Tim Ryan, jovem congressista democrata do Ohio, que tentou ficar com o lugar.

O vendaval que varreu as aspirações dos democratas no passado dia 8 de novembro exigirá uma capacidade de renovação maior para a esquerda moderada americana.

O próprio Barack Obama, em recente entrevista ao seu antigo fiel escudeiro David Axelrod, reforçou a necessidade dos democratas virarem a página e procurarem novos protagonistas.

E o ainda Presidente dos EUA nem teve medo de lançar alguns dos nomes que considera capazes de corporizarem essa viragem: Kamala Harris (senadora júnior da Califórnia), Tim Kaine (candidato a vice-presidente no ticket de Hillary, senador e antigo governador da Virgínia), Michael Bennet (senador do Colorado), Pete Buttigieg (de apenas 34 anos, primeiro gayassumido a ser eleito para cargo político de topo no estado do Indiana, mayor de South Bend em segundo mandato e possível candidato a líder do Comité Nacional do Partido Democrático já em 2017).

Boa parte dos nomes não terá ainda dimensão nacional suficiente para sonhar com a nomeação presidencial já em 2020. O mais provável, de resto, é que o adversário de Donald Trump na eleição geral, daqui a quatro anos, seja outra figura que não algum destes quatro valores democratas apontados por Obama.

Mas a questão central é mais funda: serão os democratas capazes de, fora da Casa Branca, impor uma oposição tão feroz a Donald Trump como os republicanos foram capazes de operar durante os anos Obama?

Para isso necessitarão de mais figuras com dimensão nacional, de modo a que as suas bases de apoio ultrapassem o duplo trauma de perderem Obama e da derrota eleitoral inesperada de Hillary Clinton.

E precisam, sobretudo, de diminuir a distância que separa a capacidade de republicanos e democratas de dominar o espaço mediático relevante.

Nos EUA, as rádios e TV locais têm uma importância que aqui na Europa não compreendemos.

Como Bernie Sanders bem apontou em debate recente com Sarah Silverman, “não faz sentido que em cidades em que os republicanos costumam ter só 20 ou 30% de apoio, só ouçamos nas rádios tipos de direita a poluir o espaço com ideias radicais. Os democratas têm que reagir a isto, sob pena de perderem essa guerra mediática para os republicanos”.

Esquizofrenia política

Os próximos meses prometem ser de uma indefinição quase esquizofrénica na política americana.

O cenário, habitualmente, já é um pouco caótico.

Mas os dados, desta vez, implicam uma indefinição nunca vista: um Presidente imprevisível e instável; maioria republicana disposta a aproveitar a onda para desfazer a herança de Obama, mas com divergências de fundo com o Presidente eleito sob ticket do mesmo partido; bancada democrata à procura de um rumo para conseguir manter-se relevante.

A situação só poderá ficar um pouco mais clara quando Donald Trump, já em funções, mostrar alguma consistência nas suas posições essenciais. Falta saber se esse momento alguma vez ocorrerá.

Os EUA, que estamos habituados a ver como farol de Liberdade e Democracia, terão uma grande prova de fogo: poderemos continuar a ver neles a “última grande esperança”?