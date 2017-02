Mike Hager nasceu no Iraque mas tem nacionalidade norte-americana. Vive em Detroit, no Michigan. Na semana passada, foi buscar a mãe – Naimma -, ao Iraque, que tinha adoecido durante uma visita a familiares. Ela também vive com ele nos Estados Unidos, desde 1995, com autorização de residência. No aeroporto, foi impedida de embarcar devido à lei anti-imigração autorizada por Donald Trump. Tal como outros familiares de Mike Hager: dois sobrinhos e uma sobrinha.

Sem opção, teve que colocar a mãe num hospital iraquiano e Naimma, de 75 anos, acabou por morrer na terra que a viu nascer.

“Eu fui com a minha família. Regressei sozinho. Destruíram a minha família”, afirmou Mike Hager à televisão de Detroit, filiada da Fox 2.

Durante a entrevista, Hager recordou o que a mãe sentiu quando foi impedida de embarcar: “Ela soube naquele momento que se eu a mandasse, de volta, para o hospital, ela ia morrer. Ela não ia resistir”.

Mike Hager foi tradutor das Forças Especiais norte-americanas no Iraque. Chegou a ser ferido em combate, mas sobreviveu. Confessa, noutra entrevista à CBS de Boston, que não esperava uma decisão destas.

“Pomos as nossas vidas em risco. Fui ferido a tiro duas vezes no Iraque, em Fallujah. Sacrifiquei-me e deu quase toda a minha vida a este país. Agora regresso e não tenho a minha família comigo”, afirma.

Na verdade, Hager responsabiliza Donald Trump pela morte da mãe e a lei anti-imigração criada contra refugiados de sete países de maioria muçulmana.

Inicialmente, nem os cidadãos já com autorização de residência podiam voltar a entrar nos Estados Unidos. Mesmo que já lá residissem há vários anos. Só depois, esta situação foi alterada. Muitos ficaram retidos, durante vários dias em diferentes aeroportos espalhados pelo Mundo. Ou não eram autorizados a embarcar com destino aos Estados Unidos ou deportados para o país de origem.