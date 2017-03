O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou, esta quarta-feira, dois agentes dos serviços secretos russos de terem planeado o ataque informático de 2014 contra a Yahoo, que afetou cerca de um milhão de contas.

A imprensa norte-americana avança que o ataque terá sido feito pelos dois espiões russos com a colaboração de dois hackers contratados.

A acusação, revelada pelo departamento esta quarta-feira, garante que o ataque tinha como alvo contas de emails de jornalistas e políticos da oposição russos, antigos funcionários de governo de países vizinhos e várias figuras do governo norte-americano incluindo "segurança cibernética, pessoal diplomático, militar e da Casa Branca".

Em conferência de imprensa, em Washington, Mary McCord, procurador-adjunto interino para a segurança nacional, revelou que, com esta acusação, "o Departamento de Justiça continua a enviar uma poderosa mensagem de que não permitirá que indivíduos, grupos, Estados-nação ou uma combinação deles comprometam a privacidade dos nossos cidadãos, os interesses económicos das nossas empresas ou a segurança do nosso país".

Esta é a primeira acusação judicial nos EUA contra funcionários do Governo da Rússia em casos de cibercrime e surge na altura em que as autoridades norte-americanas investigam também uma possível interferência no processo eleitoral do ano passado.