Dezenas de explosões e incêndios estão a atormentar zonas próximas da cidade de Boston, com a polícia e os serviços de emergência a procurar responder a dezenas de pedidos de ajuda, essencialmente em Lawrence, Andover e North Andover.

A agência de notícias Reuters adiantou já que, num hospital na cidade de Lawrence, seis pessoas foram assistidas devido a ferimentos.

A polícia estadual de Massachusetts refere haver já 70 casos de explosões e incêndios em habitações, nas localidades de Lawrence e North Andover, nos arredores da cidade de Boston.

MSP Fusion Center has current updated tally of responses to fires/explosions/investigations of gas odor at 70. Spread over wide swath of south #Lawrence and northern part of #NorthAndover with several others across Merrimack River in north Lawrence. pic.twitter.com/a7kBYaWFrJ — Mass State Police (@MassStatePolice) 13 de setembro de 2018

A polícia do estado, segundo a agência de notícias Reuters, adiantou estar a proceder à evacuação de vários bairros onde há um cheiro a gás intenso e que a energia iria ser cortada nalgumas zonas.

Estamos pedindo a todos os que têm gás em casa, que saiam até novo aviso", afirmou o autarca de North Andover, Andrew Maylor, a uma estação de televisão local. Because of planned power shut down, Lawrence Mayor @danrivera01843 is asking ALL residents of South Lawrence to evacuate their homes. This in addition to evacuation of all Columbia Gas customers in Lawrence/Andover/North Andover. Utility cos shutting off several thousand meters. — Mass State Police (@MassStatePolice) 13 de setembro de 2018

Repórteres e meios de comunicação estão usando as redes sociais para dar conta da sucessão de explosões e incêndios que estão a assolar os arredores de Boston.

#BREAKING: Chopper video shows several plumes of smoke over the Lawrence-Andover area as fire crews respond to 39 fires and gas explosions pic.twitter.com/9j8OpLLBb5 — Meagan Kolkmann (@MeaganKolkmann) September 13, 2018