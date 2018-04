A Casa Branca anunciou este domingo que quer que as tropas na Síria regressem "o mais rápido possível".

Dias depois do ataque conjunto com a França e o Reino Unido, a porta-voz norte-americana, Sarah Sanders, referiu que a a missão dos Estados Unidos não mudou e, por isso, deverão sair do território sírio.

"A missão dos EUA não mudou e o Presidente Donald Trump deixou claro que as tropas devem regressar o quanto antes", referiu em comunicado.

O comunicado surgiu horas depois do Presidente francês afirmar que tinha convencido o homólogo dos Estados Unidos "a permanecer” na Síria, na sequência dos ataques dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido na madrugada de sábado.

“Há dez dias, o Presidente Trump dizia que os Estados Unidos admitiam a hipótese de se descomprometerem com a Síria, mas convencemo-lo que era necessário permanecer”, declarou Emmanuel Macron.

No comunicado divulgado, a Casa Branca disse estar "determinada a esmagar completamente" o grupo extremista Estado Islâmico e a criar condições que "impeçam o seu regresso".

"Além disso, esperamos que os nossos aliados e parceiros regionais assumam mais responsabilidade, tanto militar quanto financeira, de forma a garantir a região", acrescentou.

Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido realizaram no sábado uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad.

A ofensiva consistiu em três ataques, com uma centena de mísseis, contra instalações utilizadas para produzir e armazenar armas químicas, informou o Pentágono.

O Presidente dos Estados Unidos justificou o ataque como uma resposta à “ação monstruosa” realizada pelo regime de Damasco contra a oposição.