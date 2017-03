Esta segunda-feira, um novo episódio deverá ser escrito sobre a família afegã barrada quinta-feira no aeroporto de Los Angeles, na Califórnia, quando for ouvida em tribunal. As cinco pessoas chegaram do Afeganistão, onde o pai colaborou e ajudou as tropas norte-americanas, e foram impedidas de entrar nos Estados Unidos.

Durante todo o tempo, as crianças choravam, a mulher chorava, porque não percebiam o que se passava", contou ao jornal New York Times, o advogado Lali Madduri, que se ofereceu para defender a família de forma gratuita.

O que se passou no aeroporto foi, segundo o advogado, "caótico e de pânico", quando as autoridades impediram a família afegã, com três crianças de sete, seis anos e de oito meses de entrar nos Estados Unidos, apesar de terem vistos especiais para o efeito.

Uma juíza federal despachou então uma providência temporária, impedindo que a família afegã saísse do Estado da Califórnia, face ao risco de poder mesmo ser transportada para um centro de detenção no Texas.

Detenção "atroz, desumana e inconstitucional"

Sábado, o advogado avanço com um pedido de habeas corpus no tribunal federal, de forma a proteger a família afegã.

Nunca vi nada assim", foi como Becca Heller, diretora do Projeto Internacional de Assistência aos Refugidos (IRAP), se referiu a mais este caso, envolvendo pessoas que nos seus países, casos do Iraque e Afeganistão, correm riscos após terem colaborado com as forças militares norte-americanas.

Para a ativista, a detenção é "atroz, desumana e inconstitucional". Mais ainda quando os refugiados "passam por tantos níveis de verificação de segurança, incluindo um precisamente antes de entrar no avião".

Esta segunda-feira, haverá uma audiência no tribunal. Desde sábado, segundo o IRAP, o homem foi colocado num centro de detenção para imigrantes e a mulher e os filhos num outro.

Novo caso sem cobertura legal

Um porta-voz da agência de Imigração norte-americana, citado pelo New York Times, diz apenas que será respeitada "a ordem judicial de 4 de março e todos os outros requisitos legais".

Sucede, como faz notar o jornal, que o Afeganistão não integrou sequer a lista de sete países cujos cidadãos foram barrados pelo decreto anti-imigração, assinado em janeiro pelo presidente norte-americano e que ficou suspenso por decisão de um tribunal federal.

Esta segunda-feira, Donald Trump assinou nova legislação anti-imigração, que exclui o Iraque da lista e também não lhe acrescenta o Afeganistão. Só que, desde o primeiro decreto, o excesso de zelo por parte das autoridades aeroportuárias tem levado à detenção de passageiros, que são mesmo forçados a revelar as palavras-passe dos seus telemóveis para que possam ser verificadas as informações aí armazenadas.

O New York Times relembra mesmo vários casos, que nem sequer afetaram cidadãos de países maioritariamente muçulmanos. A escritora de livros infantis Mem Fox, australiana, contou que foi levada para interrogatório no Aeroporto Internacional de Los Angeles, por várias horas, sem lhe darem água, sem acesso à casa de banho e sem poder usar o seu telemóvel.

Henry Rousso, um historiador francês com obras publicada sobre o Holocausto nazi, contou que foi detido num aeroporto em Houston por mais de dez horas, tendo mesmo sido ameaçado de deportação. Chegava então ao Texas para discursar na abertura de uma conferência na universidade local.