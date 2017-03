Um bombeiro dos Estados Unidos está a ser muito elogiado por ter feito respiração boca a boca a um cão, durante 20 minutos, acabando por salvar a vida ao animal.

De acordo com a BBC, Nalu, um cão com dez anos, estava inanimado, numa casa que estava a arder, em Santa Mónica, no estado da California, nos Estados Unidos. O bombeiro Andrew Klein encontrou-o, no meio do incêndio, e salvou-o.

Ele estava totalmente sem vida. Eu peguei nele e corri para fora do apartamento, porque o tempo é fundamental, especialmente com um cão pequeno. Falhar não é opção”, disse Andrew Klein à agência de notícias Associated Press.

Enquanto a dona do cão, Crystal Lamirande, chorava, de joelhos no chão, Andrew e a sua equipa passaram 20 minutos a dar oxigénio ao cão e a fazer-lhe respiração boca a boca.

Depois de 20 minutos, o cão começou a respirar sozinho e recuperou a consciência e até mesmo a capacidade de andar”, explicou o Departamento de Bombeiros de Santa Mónica, num comunicado à imprensa.

Crystal Lamirade disse que ficou emocionada pelo esforço que Andrew Klein e a equipa fizeram para salvar o seu cão.