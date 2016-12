A Turquia posicionou, este domingo, artilharia pesada em zonas fronteiriças com a Síria onde ainda existe controlo do Estado Islâmico, avança a agência de notícias turca

De acordo com a Anadolu, foram colocados vários tanques, veículos de transporte militares e pelo menos uma dezena de peças de artilharia em Oguzeli e Karkamis, no sudeste do país que faz fronteira com a Síria.

Naquele local, a região ainda está sob controlo de combatentes do Estado Islâmico.

Esta movimentação militar acontece ao mesmo tempo que as forças Recep Erdogan intensificam o cerco a Al-Bad, reduto do Estado Islâmico que tem sido palco de fortes combates com rebeldes sírios, apoiados pelas tropas turcas.

Al-Bad está quase no fim”, disse o presidente da Turquia, Recep Erdogan, este sábado.

O governante disse ainda que os militares estão a dirigir-se para a cidade de Minbej, a leste da Síria, onde milícias curdas, apoiadas pelos EUA, combatem os radicais islâmicos.

Este apoio dos Estados Unidos aos curdos não é vista com bons olhos por Erdogan, que já informou que a questão voltará a ser debatida depois de Donald Trump tomar posse como presidente do EUA, a 20 de janeiro.