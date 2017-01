A Universidade de Mosul, no Iraque, já foi em tempos um dos maiores centros de ensino do Iraque. À instituição acorriam estudantes de vários países árabes, para concluírem a sua formação superior. Era mesmo uma das mais prestigiadas universidades do Médio Oriente. Depois da ocupação da cidade pelo autoproclamado Estado Islâmico e da batalha pela recuperação de Mossul, a Universidade ficou reduzida a cinzas. Não ficou pedra sobre pedra, nem há um único livro que se aproveite. Há planos para a reconstrução da instituição, mas não se sabe quando nem como vão avançar.