O Presidente francês, François Hollande, disse em Bagdade aos soldados franceses que treinam as forças especiais iraquianas que o seu envolvimento no combate ao grupo extremista Estado Islâmico é essencial para evitar ataques terroristas em França.

Agir contra o terrorismo aqui no Iraque também ajuda a evitar atos de terrorismo no nosso próprio território”, disse François Hollande na base da unidade de elite do serviço de contra-terrorismo.

O Presidente francês chegou esta segunda-feira, a Bagdade para se encontrar com as forças francesas que ajudam o Iraque a combater o grupo extremista e para conversações com os dirigentes iraquianos.

François Hollande, que viaja com o ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, aterrou em Bagdade pouco antes das 04:30 (hora em Lisboa).

Nos encontros agendados, "o Presidente [francês] vai reafirmar o compromisso das forças francesas no seio da coligação internacional no âmbito da luta contra o Estado Islâmico", indicou a presidência francesa.

Hollande vai encontrar-se com soldados franceses que integram as forças de elite contra-terorrismo iraquianas perto do aeroporto internacional de Bagdade.

O Presidente francês segue depois para a zona verde da cidade para encontros com o Presidente da República curdo, Fuad Massum, o primeiro-ministro xiita, Haidar al-Abadi, e o presidente sunita do parlamento, Salim Al-Joubouri.

Vai sublinhar a importância de prosseguir os esforços para garantir a segurança duradoura no país depois da derrota do Estado Islâmico e a coexistência das comunidades num Iraque unido e soberano", disse a presidência francesa.

O presidente de França já tinha visitado o Iraque em setembro de 2014 e continua a ser o único chefe de Estado da coligação internacional liderada pelos norte-americanos que luta contra o Estado Islâmico a visitar o país desde o lançamento da campanha para combater o grupo radical, há dois anos e meio.

A França tem sido alvo de vários ataques terroristas ao longo dos últimos anos. No ano passado, a 14 de julho, um camião abalroou uma multidão em Nice fazendo 84 mortos. A 13 de novembro de 2015, um ataque no Estádio de França e outro no Bataclan fizeram 130 mortos e dezenas de feridos.