Foi uma tarde fatal na praia de Kelp Beds, na região de Esperance, no sudoeste da Austrália. Uma jovem de 17 anos foi atacada quando fazia surf com o pai, ao que se presume por um tubarão branco.

Meios de comunicação locais indicam que o animal terá arancado uma perna à rapariga. Foi posteriormente socorrida, mas a brutal hemorragia ter-lhe-á sido fatal.

O ataque ocorreu cerca das 16:00 horas locais, 9:30 em Lisboa, na praia de Kelp Beds, entretanto fechada segundo informações avançadas pelo jornal local The Esperance Express.

A morte da surfista foi entretanto confirmada pela polícia da região de Esperance, que endereçou condolências à família.

Condolences to the family and friends of the victim involved in today's tragedy from everyone @EsperancePol. Devastating circumstances. #Fb