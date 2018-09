Donald Trump sugeriu ao governo espanhol uma medida para controlar os fluxos migratórios do Mediterrâneo que não surpreende – mas não deixa de ser polémica – e segue uma das políticas mais contestadas do presidente dos Estados Unidos. Trump quer que Espanha construa um muro no deserto do Saara.

Josep Borrell, o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, revelou esta terça-feira que Trump o aconselhou a construir a grande parede para controlar o fluxo de migrantes para a Europa.

A sugestão pode ter sido feita em junho, quando o ministro acompanhou os reis de Espanha à Casa Branca.

A revelação foi feita num evento em Madrid e ocupou muito espaço nos meios de comunicação espanhóis.

“Podemos confirmar que foi o que o ministro disse, mas não faremos mais comentários acerca das palavras do ministro”, afirmou um porta-voz.

O deserto do Saara tem uma extensão de 4800 quilómetros, atravessando todo o norte de África, do qual apenas Ceuta e Melilla são enclaves espanhóis. Para o país ibérico cumprir a sugestão, no caso de concordar com ela, teria que aceder a território de outros países.

O muro que Trump quer construir no México, e que tarda em acontecer, tem 1500 quilómetros.