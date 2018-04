A organização separatista basca ETA anunciou este domingo estar prestes a concluir o debate sobre a dissolução iniciado entre os seus membros, indica um comunicado divulgado no jornal Gara, na internet.

Este ano é especial pelo processo de debate que está prestes a ficar concluído” , escreve a organização no jornal por ocasião do “Aberri Eguna”, o dia que celebra a pátria basca.

A ETA renunciou definitivamente à violência em 2011, e anunciou o desarmamento em abril do 2017. Em seguida anunciou um debate interno sobre o seu futuro, tendo confirmado em fevereiro que pediu aos seus membros para votarem na dissolução.

Segundo várias fontes, a dissolução pode acontecer “antes do verão”.

Criada em 1959, em Espanha, na altura da ditadura de Francisco Franco, a ETA iniciou em 1969 uma campanha de atentados, que se intensificaram nos anos 1980, já no tempo de democracia.

A organização, que figurava na lista de grupos terroristas da União Europeia, assegura que não procurava a guerra.

Eles trouxeram-na para nós e, infelizmente, os bascos viram-se obrigados a pegar em armas”, diz-se no comunicado, no qual se acrescenta que “milhares de pessoas estiveram na ETA ou com a ETA” e que no futuro continuarão a lutar pela liberdade do País Basco.