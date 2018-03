Uma adolescente pendurou-se numa viga no topo de um prédio para que um amigo lhe tirasse uma fotografia e teve de ser resgatada pela polícia. Tudo aconteceu no dia 11 de março, em Barcelona, Espanha.

A jovem de 14 anos estava com um amigo no terraço de um edifício de oito andares. Sentou-se no muro e tentou pendurar-se na viga para uma fotografia. No entanto, não teve forças para voltar ao terraço e por isso agentes da Guarda Urbana e da polícia da região de Eixemple, tiveram de ir resgatá-la.

De acordo com as autoridades, citadas pelo El País, houve um alerta para o serviço de emergência e vários agentes foram enviados para o local.

Uma equipa do Sistema de Emergências Médicas (SEM) também foi mobilizada para o local e assistiu a rapariga, que, devido ao tempo em que permaneceu pendurada na viga, tinha lesões leves nos braços.

Os agentes entraram em contato com os pais da menor, que se dirigiram ao local e a levaram para casa.