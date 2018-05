Além do custo da mansão - que tem mais de 250 metros quadrados de construção num terreno de dois mil metros quadrados, com piscina e casa de hóspedes, localizada numa zona muito bem referenciada, 40 quilómetros a norte de Madrid - Pablo Iglesias e a companheira Irene Montero, que se prepara para ser mãe de gémeos, estão também a ser apontados a dedo por antigas declarações dele.

Em 2012, Pablo Iglesias questionava os espanhóis se poderiam confiar na política económica do então ministro da Economia e atual vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, qua comprara um apartamento de luxo. Curiosamente, por 600 mil euros, o mesmo valor que o casal forte do Podemos vai gastar na sua vivenda.

¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo? http://t.co/4EhKia0d vía @el_plural — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de agosto de 2012

Descoberta agora e assumida a compra da vivenda por parte de Iglesias e da companheira Irene Montero, foi o próprio secretário-geral do Podemos a propor a realização de um referendo aos militantes sobre a sua continuação como líder.

Desde as 17:00 da próxima terça-feira, até às 14:00 do próximo domingo, os militantes do Podemos serão chamados a pronunciar-se sobre o actual e icónico líder da chamada nova esquerda espanhola, que surge em sondagens como a segunda força do país nas intenções de voto em futuras eleições.

🗨 "Se podrá votar desde el martes 22 de mayo a las 17h, hasta el domingo a las 14h" 📽 @pnique #RdpPodemos pic.twitter.com/Wk7ZHW3ljD — PODEMOS (@ahorapodemos) 21 de maio de 2018

Abandono das cortes

Até domingo, 490 mil militantes do Podemos deverão pronunciar-se sobre a continuidade do casal na liderança e no cargo de deputados nas cortes espanholas.

Considera que Pablo Iglesias e Irene Montero devem permanecer à frente do secretariado-geral do Podemos e de porta-voz parlamentar?", é a questão que será colocada aos militantes do Podemos.

Caso vença o "Não. Devem renunciar à secretaria-geral e ao cargo de porta-voz e deixar de ser deputados", a crise poderá instalar-se no feérico partido da esquerda espanhola a um ano das eleições autonómicas e municipais.

Ele e ela

Entre críticas, Pablo Iglesias tem vindo também a recolher apoios, até fora das suas hostes partidárias.

Ada Colau, autarca de Barcelona, considerou ser "um gesto honesto e corajoso" a convocação do referendo. Além-fronteiras, o francês Jean-Luc Mélenchon, ex-candidato presidencial e líder da França Insubmissa, escreveu "espanhóis insubmissos, mantenham-se firmes com os vossos líderes".

Por seu lado, o casal Pabro Iglesias, de 39 anos, e Irene Montero, de 29, que deverão ser pais de gémeos no outono, além da convocatória do referendo, justificaram a compra da mansão.

Se alguém acha que temos algo do qual nos envergonhar, não cabe a nós julgá-lo. São as pessoas do Podemos, os militantes, que devem avaliá-lo", referiu Irene Montero.

Já Pablo Iglesias, reeleito líder no ano passado com 89% dos votos, publicou na sua conta do Facebook uma detalhada explicação sobre a aquisição da vivenda de 600 mil euros, pela qual contraíram um empréstimo de 540 mil euros, a pagar a 30 anos, a meias pelo casal, com 800 euros saídos dos seus ordenados mensais de deputados de 2.122,80 euros.