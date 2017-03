Um homem de 69 anos foi detido em Sevilha, por ter matado dois cães enquanto praticava tiro. Os animais domésticos passeavam com o dono, quando o homem disparou sobre eles sem motivo, apenas por “diversão”, segundo o The Huffington Post.

O dono andava a passear os animais, um cão e uma cadela, numa estrada rural, quando ouviu dois disparos e sentiu mesmo uma bala a passar junto da sua perna. Chamou então os cães, mas estes não apareceram.

Quando chegou ao local, os animais já estavam mortos no chão. Nessa altura, viu um homem com uma espingarda de cano duplo na mão, que surgiu de trás de uma árvore e que fugiu rapidamente de carro.

O dono dos cães fez então a denúncia e forneceu as características do suspeito e do seu veículo às autoridades.

A Guarda Civil espanhola inspecionou o local e encontrou um cartucho perto dos corpos dos cães. Descobriu também uma espécie de cabana onde o suspeito terá estado escondido.

Os cães foram levados para um médico veterinário para serem autopsiados.

Durante a investigação, foi identificado um homem de 69 anos, com licença de porte de várias armas e cujo veículo correspondia ao descrito pelo dono dos cães.

As armas foram recolhidas para análise. Depois da autópsia, concluiu-se que as balas encontradas nos corpos dos cães tinham sido disparadas por uma das armas do suspeito, que foi então detido.