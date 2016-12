Andou à roda e saíram 2.310 milhões de euros em prémios. São mais 70 milhões do que no ano passado, com o mais apetecido a ser vendido num subúrbio da capital, Madrid.

Só duas das 165 séries dos bilhetes de dez cautelas com o número 66.513 não ficaram na loja de Agustín Ramos, de 53 anos, que há apenas quatro meses se tornou proprietário do estabelecimento.

Vendeu assim quase todas as séries, de dez cautelas premiadas com 400 mil euros cada uma. E com o número 66.513, que há mais de 20 anos era vendido naquela loja.

Para si, Agustín ficou apenas com uma cautela premiada. É casado, tem um filho e a mulher Maria José, segundo a imprensa espanhola, brinca agora com a ideia de, se calhar, ter chegado a hora de arranjar mais um descendente.

Mas tê-lo repartido, tê-lo vendido todo, foi o melhor que nos aconteceu", afirma Maria José Rojo ao jornal El País, falando sobre a venda do "El Gordo".

José Luis, proprietário da vizinha Cafetería Barrio, duas cabeleireiras locais, uma animadora sócio-cultural, idosos e funcionários de um lar, muitos foram os que no bairro madrileno viram a sorte sorrir-lhe quando as meninas Lorena e Nicol, do Colégio de San Ildefonso, extrairam e cantaram o "El Gordo".

Camaradas ficam com "dieta ligeira"

Em Espanha, a figura de um "anão afortunado" tornou-se um amuleto de sorte desde meados do século XIX. Surgia impressa em tudo o que se relacionava com lotaria e o boneco ficou assim popularmente conhecido poe "El Gordo".

Este anos, em Pinos Puente, esta sexta-feira foi também dia de encher. De dinheiro e de alegria, em especial os militantes comunistas da Izquierda Unida (IU) que compraram cautelas com o número 04536 no bar da sede do partido. Cada fração rende 125 mil euros.

A maioria das séries do segundo prémio ficou mesmo na pequena localidade de 20 mil habitantes a escassos 18 quilómetros da cidade de Granada. E na sede da IU, todos agradecem, não tanto aos deuses, mas antes às camaradas Rocío Olmos e Carmen Capilla, que em boa hora compraram os bilhetes para os vender no partido.

Refere o jornal El Mundo que, em Pinos Puente, ficaram cerca de 56 milhões de euros em 44 séries. As restantes foram sobretudo vendidas também pela região da Andaluzia, em cidades como Cádiz, Sevilha e Andújar,

Os prémios e números do "El Gordo"

São estes os números dos principais prémios da lotaria do Natal espanhola: