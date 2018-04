As rainhas Letizia e Sofia de Espanha protagonizaram uma zanga familiar à saída da missa de domingo de Páscoa, na Catedral de Palma de Maiorca, que obrigou o rei Felipe VI a intervir. A discussão entre nora e sogra foi filmada por alguns dos presentes no local e tornou-se viral na Internet.

Nas imagens pode ver-se a rainha emérita Sofia a colocar as mãos sobre os ombros das netas, a princesa Leonor e a infanta Sofia, posando para os fotógrafos. A rainha Letízia apercebe-se e não gosta da situação: coloca-se à frente da sogra e das filhas e impede que a fotografia seja tirada. Sogra e nora trocam algumas palavras acaloradas e, repentinamente, a princesa Leonor, sucessora ao trono, retira do ombro, de maneira agressiva, a mão da avó. O episódio só termina quando o rei Filipe intervém, perante o olhar estupefacto do pai, o rei emérito Juan Carlos, que assiste a tudo de longe.

O momento, que foi partilhado nas redes sociais, chegou rapidamente a mais de 20 mil pessoas no Twitter e gerou mais de dois mil comentários. Em Espanha, o vídeo partilhado no Facebook do jornal El Pais conta esta quarta-feira de manhã com 1,6 milhões de visualizações e 21 mil partilhas.

O comentário mais curioso no Twitter foi feito por Marie-Chantal, sobrinha da rainha Sofia, que escreveu: "Nenhuma avó merece esse tipo de tratamento. Ela [Letizia] mostrou quem realmente é".

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Minutos depois, Marie-Chantal publicou na mesma rede social uma fotografia de família com a legenda: "Avós felizes! A família é tudo".