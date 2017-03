A Escola Geral de Cadetes de Yermolov, na Rússia, oferece às crianças de ambos os sexos, um currículo que para além de englobar as aulas ditas "normais" de uma escola, acrescenta treinos militares, com patriotismo e disciplina à mistura. Na escola, que se situa na cidade de Stavropol, as crianças podem frequentar várias aulas com exercícios de campo ao estilo militar, como acampamentos noturnos, treinos e manutenção de armas e até mesmo pára-quedismo