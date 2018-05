Uma rapariga de 15 anos foi seguida por um desconhecido quando voltava para casa de autocarro, pelas 23:00 horas, na cidade de East Kilbride, na Escócia.

A jovem saiu na paragem da avenida de Calderwood, onde o homem também saiu e acabou por agarrá-la, atacá-la e atirá-la ainda para o chão.

De acordo com a BBC, durante o ataque a jovem começou a gritar e, felizmente, os pais estavam perto e conseguiram ouvir o pedido de ajuda da filha. Os pais foram a correr em auxílio da adolescente e conseguiram evitar o pior para a jovem de 15 anos.

O suspeito é descrito como tendo entre os 20 e os 40 anos, cerca de 1,75 cm, com cabelo ruivo e óculos pretos. No momento do ataque, tinha vestido uma camisola vermelha com uma camisa preta por baixo e umas calças de ganga.

Este indivíduo detestável atacou uma adolescente que estava simplesmente a voltar para casa depois de ver os amigos e temos mesmo que o apanhar. Peço a qualquer pessoa que estivesse no autocarro número 18 ou na zona envolvente do incidente ou que possa ter visto um homem que corresponda à descrição que colabore connosco", disse a detetive responsável pelo caso, Pamela Bannister.

As autoridades garantiram ainda que vão ser adicionadas patrulhas naquela zona para prevenir que situações como esta não voltem acontecer.

O incidente aconteceu na noite de sexta-feira, por volta das 23:15.