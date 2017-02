A Cidade do México é a que tem o pior trânsito do mundo seja qual for a hora do dia. Já Banquecoque, na Tailândia, é a cidade com o trânsito mais congestionado do mundo, ao fim do dia, durante a hora de ponta. A conclusão é do Índice de Tráfego Global Anual da “Tom Tom”, um estudo que pelo sexto ano consecutivo analisou o impacto dos engarrafamentos em 390 cidades de 48 países.

Tal como no ano anterior, a Cidade do México voltou a figurar no primeiro lugar do ranking. Os condutores na capital mexicana passam (em média) 66% de tempo extra presos no trânsito a qualquer hora do dia (mais 7% do que no ano passado), em comparação com períodos de trânsito fluido ou sem congestionamento. Banguecoque (61%), na Tailândia, e Jacarta (58%), na Indonésia, completam o top 3 das cidades mais congestionadas do mundo.

Engarrafamento na Cidade do México (Foto: Reuters)

Entre as 10 cidades com mais trânsito seguem-se Chongqing, na China (52%), Bucareste, na Roménia (50%), Istambul, na Turquia (49%), Chengdu, na China (47%), Rio de Janeiro, no Brasil (47%), Tainan, em Taiwan (46%) e Pequim, na China (46%).

Se tivermos em conta a hora do dia, então é Banguecoque que ocupa o primeiro lugar do ranking pelo segundo ano consecutivo. Os condutores na capital da Tailândia passam em média 118% de tempo extra presos no trânsito ao fim do dia, durante a hora de ponta.

Top 10 das cidades mais congestionadas do mundo:

Ranking Cidade País Nível de congestionamento Manhã - hora de ponta Tarde - hora de ponta 1 Cidade do México México 66% (+ 7%) 96% 101% 2 Banguecoque Tailândia 61% (+4%) 91% 118% 3 Jacarta Indonésia 58% 63% 95% 4 Chongqing China 52% (+14%) 90% 94% 5 Bucareste Roménia 50% (+7%) 90% 98% 6 Istambul Turquia 49% (-1%) 63% 91% 7 Chengdu China 47% (+6%) 74% 79% 8 Rio de Janeiro Brasil 47% (-0%) 63% 81% 9 Tainan Taiwan 46% (+10%) 51% 71% 10 Pequim China 46% (+8%) 72% 84%

O especialista da TomTom em tráfego rodoviário, Nick Cohn, afirma à CNN que a Tailândia - e muitas outras grandes cidades no topo do ranking de congestionamento de trânsito - se tornaram vítimas de próprio sucesso. Economias e populações em crescimento traduzem-se em mais tráfego rodoviário e passageiros.

"É um desafio para qualquer município manter as coisas em movimento", refere, sublinhando que, à medida que mais pessoas se mudaram para os subúrbios de Banguecoque, o número de passageiros aumentou.

Engarrafamento em Banguecoque, Tailândia (Foto: Reuters)

Já em relação à Cidade do México, “seja meio-dia ou muito tarde de noite, o trânsito é realmente muito, muito congestionado”, afirma o especialista.

"A Cidade do México tem uma rede extensa de metro, mas as linhas não vão até onde todo o crescimento da população está a acontecer", explica Nick Cohn. "As pessoas não têm muitas opções para ir trabalhar”, acrescenta.

Bucareste tem pior trânsito da Europa e Lisboa da Península Ibérica

A nível europeu a cidade mais congestionada é Bucareste, na Roménia, onde os condutores passam mais 50% de tempo no trânsito, mais 7% do que no ano passado.

Seguem-se Istambul, na Turquia (49%), Moscovo, na Rússia (44%), Belfast, no Reino Unido (43%), Dublin, na Irlanda (43%), Palermo, em Itália (43%), São Petersburgo, na Rússia (41%), Edimburgo (40%) e Londres (40%), no Reino Unido, Marselha, em França (40%) e Roma, em Itália (40%).

Engarrafamento em Lisboa (Foto: Reuters)

Quanto à Península Ibérica, Lisboa é a cidade mais afetada pelo trânsito, surgindo em 53º lugar entre as cidades mais congestionadas do mundo, com 36% de tempo perdido no trânsito (mais 5% do que no ano anterior).

Se se tiver em conta o período do dia, verifica-se que da parte da manhã – em hora de ponta – os condutores lisboetas demoram mais 61% do tempo a percorrer a mesma distância em horário normal.

Na parte da tarde, as vias de circulação congestionadas na capital levam mais 72% do tempo a percorrer.

Consulte aqui ao pormenor os resultados do Índice de Tráfego Global Anual 2017.