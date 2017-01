Donald Trump enganou-se a identificar a conta da filha, Ivanka, no Twitter, e acabou por mencionar nesta rede social uma britânica também chamada Ivanka. A mulher rapidamente respondeu ao presidente eleito dos Estados Unidos, fazendo-lhe uma sugestão.

Tudo começou quando o novo líder norte-americano, que vai tomar posse esta sexta-feira, publicou uma mensagem no Twitter onde dizia que a CNN estava a fazer "uma notícia especial sobre" sobre a filha, Ivanka.

At 9:00 P.M. @CNN, of all places, is doing a Special Report on my daughter, Ivanka. Considering it is CNN, can't imagine it will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de janeiro de 2017

Um utilizador (@drgoodpine) respondeu a este tweet, afirmando que a filha de Trump era "uma rapariga com classe e incrível". Só que este utilizador não identificou corretamente a conta de Ivanka - referiu a conta @Ivanka quando a conta da filha do presidente eleito é @IvankaTrump.

Trump decidiu partilhar esta mensagem, ou seja, fazer um retweet, e acabou por cair no mesmo erro que o utilizador.

Ora, a conta @Ivanka é, na verdade, não de Ivanka Trump, mas de Ivanka Majic, uma mulher britânica que rapidamente deu conta do lapso e respondeu à mensagem. Ivanka Majic disse que Trump era um homem com "grandes responsabilidades" e fez-lhe uma sugestão: que tivesse mais atenção no Twitter e que fosse aprender mais sobre alterações climáticas.