O presidente Donald Trump anunciou que a Coreia do Norte quer realizar uma reunião ao mais alto nível "o mais rápido possível", aproveitando para elogiar o líder norte-coreano Kim Jong Un como uma pessoa "muito aberta" e "muito honorável".

A posição agora assumida pelo presidente norte-americano contrasta com as que manteve desde que chegou à Casa Branca, quando tratava Kim Jong Un como “Little Rocket Man”, ou "pequeno homem foguete", numa alusão aos frequentes ensaios balísticos realizados pelo governo norte-coreano.

Ao lado de Macron, presidente francês em visita oficial à Casa Branca, Trump assumiu estar desejoso de se encontrar com Kim, numa reunião prevista para os próximos meses de maio ou junho.

Tivemos uma conversa muito boa. Ele foi realmente muito aberto e teve, penso, uma atitude muito respeitável, depois de tudo o que vimos”, disse Trump.

A Coreia do Norte fez muitas promessas ao longo dos anos, mas eles nunca estiveram nesta posição”, acrescentou.

Já na sexta-feira, o líder norte-coreano deverá encontrar-se com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, num encontro histórico com a desnuclearização da península como pano de fundo.

"Um desastre"

Ao contrário da boa vontade para com a Coreia do Norte, Donald Trump afirmou que o acordo nuclear com o Irão é “um desastre”, falando ao lado do homólogo francês, Emmanuel Macron, que defende a manutenção desse mesmo acordo.

As pessoas sabem a minha posição sobre o acordo iraniano, é um acordo terrível”, disse Trump no início do encontro na Sala Oval da Casa Branca com o Presidente francês.

Antes de iniciar a visita de Estado aos Estados Unidos, Emmanuel Macron disse que tentaria convencer Trump a manter-se no acordo, porque não há “uma opção melhor” e, nesta altura, “não há um plano B”.

Donald Trump advertiu por outro lado o Irão de que se relançar o programa nuclear, “vai ter problemas maiores do que alguma vez teve”.

Concluído em julho de 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança – EUA, Rússia, China, França e Reino Unido – e a Alemanha), o acordo nuclear permitiu o levantamento de parte das sanções internacionais em troca do compromisso de Teerão de que o seu programa nuclear tem fins pacíficos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado retirar-se do acordo se os europeus não derem a sua concordância a uma adenda ao atual acordo que permita evitar completamente o desenvolvimento de mísseis balísticos e promover o respeito pelos direitos humanos.