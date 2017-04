O Eleven Madison Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, conquistou o título de melhor restaurante do mundo, anunciou a organização, nesta quarta-feira.

A cargo do suíço Daniel Humm, chef e um dos proprietários, distingue-se pela cozinha moderna europeia. Na edição anterior ficou no terceiro lugar.

Apesar da distinção, vai encerrar em junho para remodelações reabrindo em setembro.

"For me, you've always been the best chef in the world," says @wguidara to Daniel Humm of Eleven Madison Park #Worlds50Best pic.twitter.com/OdP7lhV7TB — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) April 5, 2017

A Osteria Francescana, em Modena, Itália, a cargo do chef Massimo Bottura, e que no ano passado arrecadou o primeiro prémio, ficou na segunda posição, mas continua a ser o melhor restaurante da Europa.

Quem também caiu uma posição, mas manteve-se no pódio, foi o El Celler de Can Roca, em Girona, Espanha, do chef Joan Roca.

Mais de metade (26) dos 50 melhores restaurantes do mundo ficam na Europa, com Espanha e França na frente (seis cada), seguindo-se Itália (4), Reino Unido (3), Dinamarca e Alemanha (2), Áustria, Holanda e Bélgica (1).

No top 10, Espanha lidera, com três restaurantes entre os melhores: El Celler de Can Roca, em Girona/Catalunha (3.º); Asador Etxebarri, em Axpe Achondo/País Basco (6.º); e o Mugaritz, em San Sebastián/País Basco (9.º).

Entre os 50 melhores há apenas uma mulher à frente de uma cozinha, no caso Elena Arzak, do Arzak, em San Sebastián, Espanha, que ficou no 30.º posto.

Também o Cosme, em Nova Iorque (40.º), tem uma mulher na liderança, no caso Daniela Soto-Innes, que divide a cozinha com o chef e proprietário Enrique Olvera.

A primeira metade da lista dos melhores 100 restaurantes do mundo, a cargo da The World's 50 Best Restaurants, foi divulgada hoje na Austrália, já depois do anúncio da segunda metade, em que figura um restaurante português.

O Belcanto do chef José Avillez voltou a ser um dos preferidos do júri. O anúncio foi no passado dia 28 de março.