Uma falha elétrica voltou esta quinta-feira a deixar às escuras a cidade de Caracas e os vizinhos Estados de Miranda e Vargas onde, segundo dados não oficiais, residem 6,96 milhões de pessoas.

A falha que durou pelo menos 60 minutos, ocorreu pelas 11:00 horas locais de hoje (16:30 horas em Lisboa), e tem lugar depois de quarta-feira aquelas três regiões venezuelanas terem ficado às escuras durante quase uma hora.

O apagão de hoje, segundo o ministro de Energia Elétrica, Luís Motta Domínguez, teve lugar devido a operações de reparação de um "ato de sabotagem" ocorrido quarta-feira, pelo qual foram detidas dez pessoas.

"Compatriotas, devido à reparação do cabo ‘seccionado' no dia de ontem, haverá interrupção do serviço (de abastecimento de energia elétrica) enquanto durem os trabalhos. Os circuitos vão ser ativados paulatinamente", escreveu o ministro na sua conta do Twitter.