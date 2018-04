Os eleitores húngaros são chamados a votar este domingo nas eleições legislativas, que, segundo as sondagens, vão reeleger o nacionalista e conservador Viktor Orban, líder do partido Fidesz (Aliança Cívica Húngara).

Orban, de 54 anos, tem a reeleição para um terceiro mandato praticamente garantida, surgindo nas sondagens como o grande favorito, graças à fragmentação da oposição e à consolidação do discurso anti-imigração.

O que não está garantido para o Fidesz é que consiga conquistar a maioria absoluta que atualmente detém no parlamento húngaro, constituído por 199 assentos.

Orban é um dos políticos mais polémicos na Europa e a sua política anti-imigração levou a Hungria a braços-de-ferro frequentes com Bruxelas.

Entre 2010 e 2014, com uma maioria de dois terços no parlamento, Orban iniciou um processo de transformação do país para o que chamou uma “democracia iliberal”, que propõe a limitação de determinadas liberdades em nome do interesse nacional.

Durante esse mandato, o seu partido redigiu uma nova Constituição e muitas novas leis, como a polémica “lei da imprensa”, que restringiu a ação dos ‘media’ e foi muito criticada interna e externamente.

As mesas de voto vão estar abertas até às 18:00 locais (a mesma hora em Lisboa).