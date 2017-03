Veste um fato branco e calça mocassins. Chama a atenção pelo penteado, o relógio e as joias vistosos. Não parece, mas é um caso de sucesso na política sérvia.

Autodenominado Ljubisa Beli Preletacevic (sendo que Beli significa branco e Preletacevic é o que se chama a alguém que troca de partido por ganhos pessoais), este candidato às presidenciais de 2 de abril, na Sérvia, está a abalar o sistema político local com apenas uma ideia no seu programa: criticar os políticos “sujos e corruptos”.

Trata-se, na verdade, de Luka Maksimovic, um estudante de comunicação de apenas 25 anos que simboliza o candidato antissistema.

Tudo começou no ano passado, quando Preletacevic se candidatou numa eleição para a assembleia local da cidade de Mladenovac.

Nessa campanha, chegou aos eleitores através das redes sociais e andou de carruagem nas ruas a prometer emprego e dinheiro a quem votasse nele.

No final, obteve 20 por cento dos votos e conquistou 12 assentos na assembleia de Mladenovac.

A brincadeira, no entanto, mudou de figura quando, há apenas cerca de uma semana, anunciou a candidatura às presidenciais.

É que, segundo uma sondagem da Ipsos, publicada pelo jornal sérvio Blic esta segunda-feira, Ljubisa Beli Preletacevic já está em segundo lugar, com 11 por cento das intenções de voto.

Ainda que bastante atrás do primeiro-ministro Aleksandar Vucic - com 53 por cento na mesma sondagem, o que chegaria para evitar uma segunda volta -, Preletacevic captou o voto de protesto contra o Partido Progressista sérvio.

“Em todas as eleições no mundo, há pessoas que acreditam que votar não serve de nada. Para essas pessoas, alguém que está a gozar com as opções em aberto para o eleitor comum é uma opção ideal”, comentou à Reuters o analista político Vojislav Zanetic.