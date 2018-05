O candidato do Centro Democrático, Iván Duque, e o esquerdista do movimento Colômbia Humana, Gustavo Petro, vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais colombianas, quando estão apurados 99,46% da votação no escrutínio realizado no domingo.

Resultados oficiais da autoridade eleitoral da Colômbia indicam que Duque, candidato apoiado pelo ex-Presidente Álvaro Uribe, obteve 7.426.578 votos, o equivalente a 39,12%.

Petro recolheu 4.761.771, que representam 25,08%, o que garantiu a presença do ex-guerrilheiro e ex-alcaide de Bogotá na segunda volta das presidenciais, em 17 de junho.

Sergio Fajardo, da Coligação Colômbia, teve 4.519.540 votos (23,80%), enquanto o ex-vice-presidente Germán Vargas Lleras registou 1.373.799 votos (7,23%).

Cerca de 49 milhões de colombianos estavam inscritos nas eleições presidenciais de domingo.