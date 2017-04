Um grupo de hackers fiel ao Estado Islâmico (o United Cyber Caliphate, UCC) divulgou uma lista de mais de 8.700 nomes e endereços de norte-americanos, que esperam ver mortos às mãos de lobos solitários.

O UCC também ameaçou o presidente dos EUA, Donald Trump, num vídeo divulgado este fim de semana, segundo o grupo de inteligência SITE.

UCC Release Video Message Threating U.S. with “Kill List” of Over 8,000 Names and Addresses https://t.co/VWXAJYZ9Tv pic.twitter.com/OGPXhiVpXO