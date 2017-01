Edward Snowden, que expôs, em 2013, os programas de espionagem dos Estados Unidos, congratulou-se na terça-feira com a comutação da pena de Chelsea Manning, condenada a 35 anos de prisão por passar documentos confidenciais norte-americanos.

“Que seja aqui dito com sinceridade, de coração: Obrigado, Obama”, escreveu, no Twitter, o antigo analista da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) que se encontra refugiado na Rússia.

Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN

Snowden também utilizou a rede social para enviar uma mensagem a Manning: “Dentro de cinco meses estarás livre. Obrigado pelo que fizeste por todos, Chelsea”.

In five more months, you will be free. Thank you for what you did for everyone, Chelsea. Stay strong a while longer! https://t.co/PaLvJDvDbl