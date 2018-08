A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) vai construir na Albânia a sua primeira base aérea nos Balcãs Ocidentais, anunciou este sábado o primeiro-ministro albanês, Edi Rama.

“A NATO, em colaboração com o governo albanês, investirá mais de 50 milhões de euros apenas na primeira fase do projeto para modernizar a base aérea de Kucova. O projeto iniciar-se-á este ano e servirá para operações aéreas da NATO. Também servirá de base nacional para as Forças Aéreas da Albânia”, indicou Rama através das redes sociais.