Um ataque com um machado fez pelo menos quatro feridos esta quinta-feira à noite na estação de comboios de Dusseldorf, na Alemanha.

O ataque terá sido perpetrado por mais do que um suspeito. De acordo com o jornal Bild, que cita fonte policial, dois suspeitos foram detidos e outros dois fugiram em direção ao centro da cidade.

A polícia lançou uma operação de caça ao homem.

Dentro da estação, foi montado um perímetro de segurança. Vários veículos de emergência foram mobilizados para o local.

Nas redes sociais, utilizadores têm partilhado imagens do local.

It's all went crazy out side my hotel a crazy attack at #Düsseldorf train station not far from me pic.twitter.com/jzKYvs6oPy