O marido da Rainha Isabel II e duque de Edimburgo, o príncipe Filipe, deu entrada num hospital londrino, na noite de terça-feira, por causa de uma infeção, depois de ter marcado presença no primeiro dia do Royal Ascot.

De acordo com o jornal The Guardian, o duque, de 96 anos, terá sido hospitalizado apenas por “medida de precaução”.

A infeção surgiu de uma condição pré-existente e o duque teve de dirigir-se ao hospital. Segundo a mesma fonte, não foi necessário chamar uma ambulância, porque o príncipe Filipe foi para o posto de saúde num carro da sua equipa pessoal.

A informação foi confirmada por um porta-voz do Palácio de Buckingham, que referiu que o marido da monarca se encontra “de bom humor”.

Com este internamento torna-se impossível a sua presença na abertura oficial do parlamento e no Royal Ascot, uma corrida de cavalos reconhecida no mundo, o que o faz estar “desapontado”.

Os trabalhos parlamentares que estão a realizar-se esta quarta-feira contam com a presença do príncipe Carlos, filho do duque e da rainha, que está a substituir o pai e a acompanhar a mãe.

Ainda não se sabe se o príncipe Filipe terá alta no decorrer desta quarta-feira.

Em maio, o duque de Edimburgo anunciou que se iria afastar da vida pública e dos deveres reais por motivos de saúde.