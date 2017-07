Foi detido este domingo no Brasil um dos mais procurados traficantes de droga da América do Sul.

Luiz Carlos da Rocha, assim se chama o criminoso, conseguia iludir as autoridades durante cerca de três décadas.

Foi preso no decurso duma grande operação levada a cabo no Estado do Mato Grosso.

A polícia brasileira acredita que Luiz Carlos da Rocha, também conhecido pelo "cabeça branca", é o cabecilha de um dos maiores impérios de tráfico de cocaína, da América do Sul. Agora deve enfrentar mais de 50 anos de prisão.

O alegado criminoso conseguiu fugir às autoridades durante 30 anos graças a drásticas mudanças de aspeto físico, com recurso a inúmeras cirurgias plásticas.