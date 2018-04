Dezenas de pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças, num ataque químico no bastião rebelde sírio de Douma, perto da capital, Damasco. A denúncia parte de várias organizações não governamentais e médicos no local.

Segundo os Capacetes Brancos, ONG dedicada ao resgate de vítimas das zonas sob controlo dos rebeldes, registaram-se pelo menos 40 mortos e centenas de feridos devido à utilização de “gás cloro tóxico”.

Já a organização médica síria e americana, outra ONG, falou num total de 41 mortos e também em centenas de feridos.

Por sua vez, o Observatório Sírio de Direitos Humanos assegurou que morreram 80 civis, metade dos quais devido a asfixia resultante do colapso das infraestruturas (inclusive de abrigos).

Médicos que assistiram as vítimas garantem que os sintomas e ferimentos apresentados sugerem a exposição a compostos organofosforados.

Fotografias e vídeos das equipas de socorro no local mostraram imagens gráficas de cadáveres de crianças e adultos, muitos espumando da boca.

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the Civil Defense volunteers continue their search and rescue operations. #Doumasuffocating pic.twitter.com/R2Wa3JzZWg

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) April 7, 2018