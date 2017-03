Os elefantes africanos em estado selvagem dormem em média duas horas por dia e passam regularmente dois dias em claro, segundo um estudo divulgado na revista científica PLOS One.

Os elefantes africanos são o maior animal terrestre e supostamente quanto maiores são os mamíferos menos tendem a dormir. No entanto muitos estudos sobre o sono do elefante nunca foram precisos, quer por serem feitos com elefantes cativos quer por não distinguirem com precisão o repouso do sono.

Paul Manger, da Universidade de Witwatersrand, África do Sul, e outros investigadores analisaram em detalhe o sono dos elefantes em estado selvagem no parque nacional Chobe, no Botswana, durante mais de um mês.

Os investigadores colocaram um implante nos elefantes para acompanhar o sono com precisão e um colar com um giroscópio para localizar a posição a dormir.

E descobriram que os elefantes dormiam em média duas horas por dia, o menor tempo de sono conhecido de qualquer mamífero terrestre. Durante vários dias do período de estudo os elefantes ficaram sem dormir durante até 46 horas e percorreram longas distâncias (até 30 quilómetros) nesses períodos, possivelmente por causa de leões ou de caçadores furtivos.

No comportamento do sono os investigadores descobriram também que os elefantes dormiam deitados poucas vezes, o que pode limitar o sono profundo (REM) a uma vez a cada três ou quatro dias.

Outros estudos já tinham mostrado que os elefantes em cativeiro dormem entre quatro a seis horas por dia.